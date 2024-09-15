Çay ocaklarında kıtlama şeker

Samsun Saathane Meydanı’ndaki çay ocaklarında kullanılan kıtlama şeker, Erzurum’a özgü bir tatlandırıcı olarak biliniyor. Çay ocağı işletmecisi Şaban Göğne, bu şekerin neden tercih edildiğini anlatırken, normal şekerin çayın tadını bozduğunu ve kıtlama şekerin çaya daha iyi uyduğunu belirtiyor. "Kıtlama şeker, çaya güzel bir tat verir ve rengini değiştirmeden, çayı bulandırmadan içimin keyfini artırır," diyor Göğne.

Gelenek haline gelen tat

Göğne, kıtlama şekerin çayda artık bir gelenek haline geldiğini ve müşterilerin bu geleneği benimsediğini vurguluyor. "Normal şeker müşteriler tarafından kabul edilmiyor," diyor ve ekliyor: "Kıtlama şeker içimizi hoş eden, vazgeçilmez bir tat."

Kıtlama şekerin öyküsü

Kıtlama şekerin öyküsü ise İran’a kadar uzanıyor. Şaban Göğne, eski İran'da çaya tatlandırıcı olarak hurma ve üzüm eklendiğini, ancak İngilizlerin şeker satma girişimlerinin başarısız olduğunu anlatıyor. Mollalar, Cuma Hutbesi'nde İngilizlerin şekeri çaya katmasını yasaklayınca, İranlılar şekerlerini sokaklara döktü. Ancak mollalar, şekeri sokaklara dökmek yerine çaya batırarak kullanmayı önerdiler. Bu gelenek, günümüze kadar sürdü ve kıtlama şekerin eşsiz öyküsünü oluşturdu.