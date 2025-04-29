Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Mart ayına ilişkin işgücü istatistiklerini yayımladı. Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan düşerek yüzde 7,9 olarak gerçekleşti. Bu oranla işsizlik 23 aydır tek haneli seviyelerde kaldı.

İşsiz sayısı 2 milyon 807 bin kişiye geriledi

Mart 2025’te işsiz sayısı 65 bin kişi azalarak 2 milyon 807 bine düştü. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,5, kadınlarda ise yüzde 10,6 olarak tahmin edildi.

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı yüzde 15,1’e yükseldi. Bu oran erkeklerde yüzde 11,0, kadınlarda yüzde 22,6 oldu.

İstihdam 391 bin kişi arttı

Mart 2025’te istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 391 bin kişi artarak 32 milyon 597 bine ulaştı. İstihdam oranı yüzde 49,2 olarak kaydedildi. Erkeklerde istihdam oranı yüzde 66,9 olurken kadınlarda bu oran yüzde 31,9'da kaldı.

İşgücüne katılım oranı yüzde 53,4 oldu

İşgücüne katılma oranı bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 53,4 oldu. Erkeklerde bu oran yüzde 71,6, kadınlarda ise yüzde 35,7 olarak ölçüldü.

Atıl işgücü oranı yüzde 28,8'e yükseldi

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı Mart 2025’te yüzde 28,8 olarak hesaplandı. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin birleşik oranı yüzde 17,9, işsiz ve potansiyel işgücünün birleşik oranı ise yüzde 20,1 oldu.

Ortalama fiili çalışma süresi 43,7 saat

Mart ayında istihdam edilenlerin haftalık ortalama fiili çalışma süresi 0,3 saat artarak 43,7 saate çıktı. Bu değer, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak hesaplandı.