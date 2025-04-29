İzmir’de kültür ve sanatın adresi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, mayıs ayı için İzmirlileri sanata doyuracak bir program hazırladı. Mayıs etkinliklerine damga vuracak konserlerin yanı sıra birbirinden farklı etkinlikler ve sergiler de İzmirli sanatseverlerle buluşacak.

Mayıs programı, konserlerle başlıyor

AASSM’nin mayıs programı, 2 Mayıs günü saat 20.00’de Büyük Salon’da düzenlenecek “İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Konseri” ile başlayacak. 3 Mayıs’ta Küçük Salon’da 14.00-16.00 saatleri arasında ise “Sadece Mozart-Çocuklar için Anlatımlı Konser” var. Anlatımını ve solistliğini İbrahim Yazıcı'nın üstleneceği konserde çocuklar, ünlü besteci W.A. Mozart'ın eserlerini hem dinleme hem de hikâyesini öğrenme fırsatı bulacak.

Beste yarışmasının final konseri

5 Mayıs’ta saat 20.00’de “Prof. Ildiko Moog ve Sanat Arkadaşlarından 80. Yaş Günü Konseri” Küçük Salon’da ücretsiz sahnelenecek. “Olten Filarmoni Orkestrası Çocuk Şarkıları Beste Yarışması Final Konseri” 6 Mayıs günü saat 20.00’de Büyük Salon’da olacak. Olten Sanat Vakfı tarafından gerçekleştirecek konsere Ekin Koleji Çocuk Korosu ve Olten Filarmoni Sanat Okulu Çocuk Korosu katılacak. “Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Konseri” ise 7 Mayıs günü saat 20.00’de Küçük Salon’da ücretsiz yapılacak.

Kalemin İzinde Ezgiler

“İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası”, 8 Mayıs günü saat 20.00’de Büyük Salon’da sahneye çıkarak dinleyicilere unutulmaz bir konser verecek. Orkestra şefliği, bestecilik, aranjörlük ve eğitimcilik dallarında birçok başarıya imza atan Tolga Taviş yönetimindeki orkestra, “Kalemin İzinde Ezgiler” adını taşıyan konserinde Işıkkent Eğitim Kampüsü Öğrenci Korosu'nu konuk edecek. Türk Edebiyatı’ndan bestelenmiş şiirlerle genç bir kızın yüreğindeki yolculuğun anlatımını Hakan Gerçek üstleniyor.

19 Mayıs’a özel konser

“İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Bahar Konseri”, 9 Mayıs günü saat 20.00’de Büyük Salon’da düzenlenecek. 14 Mayıs’ta saat 20.00’de ise Büyük Salon’da “Avrupa Birliği Filarmoni Orkestrası Avrupa Günü Kutlaması Konseri” ücretsiz sahnelenecek. 15 Mayıs’ta saat 21.00’de Büyük Salon’da Marcin konseri var. “İzmir Devlet Senfoni Orkestrası 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Özel Konseri” ise 16 Mayıs’ta saat 20.00’de Büyük Salon’da olacak.

İzmirli bestekârlar anılacak

“Olten Filarmoni Orkestrası Konseri”, 21 Mayıs günü Büyük Salon’da saat 20.30’da düzenlenecek. 22 Mayıs “İzmirli Türk Müziği Bestekârlarını Anma Konseri”ne sahne olacak. Büyük Salon’da saat 20.30’da düzenlenecek konser ücretsiz olacak. 22-23-24-25 Mayıs tarihlerinde “İzmir Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali” Küçük Salon ve Büyük Salon’da ücretsiz sahnelenecek. 23 Mayıs günü “İzmir Devlet Senfoni Orkestrası” tarafından “Verdi Requiem’in İlk Seslendirilişinin 150. Yılı Özel Konseri” Büyük Salon’da saat 20.00’de sahnelenecek.

Çello ve piyano

“Burak Onur Erdem & Hasan Uçarsu & Rezonans Koro Söyleşisi” ise 25 Mayıs günü Küçük Salon’da saat 15.30’da ücretsiz olacak. 26 Mayıs günü saat 20.00’de “İzmir Büyükşehir Belediyesi Klasik Türk Müziği Korosu Konseri” Büyük Salon’da ücretsiz olacak. Yine 26 Mayıs’ta saat 20.00’de Küçük Salon’da “Çello & Piyano Duo Konseri” var. “Aegean Composers Collective Eserleri Konseri”, 28 Mayıs günü saat 20.00’de Küçük Salon’da ücretsiz sahnelenecek. Bir diğer konser de “DEÜ Devlet Konservatuvarı Okul Orkestrası Konseri” olacak. 29 Mayıs günü saat 20.00’de Büyük Salon’da gerçekleştirilecek konser ücretsiz düzenlenecek.

Pek çok sergi var

AASSM, mayıs ayında da pek çok ücretsiz sergiye ev sahipliği yapacak. 25 Nisan-6 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek “İtalya Konsolosluğu Peccioli Fotoğraf Sergisi” giriş galeriler bölümünde, 24 Mayıs-31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek “Barış Manço ile Geçmişten Bugüne Sergisi” alt kat galeri bölümünde, 26-27-28 Mayıs tarihleri arasında yapılacak “TAKEV Okulları'nın 25. Sanat Gecesi Yıldönümü Sergisi” ise üst kat galeriler bölümünde ziyaretçilerini ağırlayacak.