23 Nisan İstanbul depremi sonrası yapılan incelemelerde 8 bin 367 binadan 437'sinin az hasarlı olduğu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı tarafından açıklandı.

23 Nisan İstanbul depremi sonrası inceleme sonuçları paylaşıldı

İstanbul'da 23 Nisan tarihinde meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan hasar tespit çalışmaları kapsamında 8 bin 367 bina incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda 437 binanın az hasarlı olduğu belirlendi.

Bakan Kurum: "Hasar tespit çalışmaları sürüyor"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'un 39 ilçesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bakan Kurum, "İstanbul depremlerinin ardından 39 ilçede başlattığımız hasar tespit çalışmalarımıza göre şu ana kadar; 8 bin 367 binayı inceledik. 7 bin 113 binanın hasarsız, 437 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasıyla gerekli adımları atacağız." ifadelerini kullandı.

Hasarsız bina sayısı da açıklandı

Açıklamada ayrıca, 7 bin 113 binanın hasarsız olduğu belirtildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından güçlendirme ve diğer gerekli adımların atılacağı bildirildi.