Kahramanmaraş Elbistan’da TOKİ şantiyesinde çalışan 16 yaşındaki Diyar Kişoğlu yaşamına son verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TOKİ inşaatında çocuk işçi yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi Taşburun Mahallesi'nde TOKİ tarafından yürütülen deprem konutları inşaatında çalışan 16 yaşındaki Diyar Kişoğlu, şantiye alanındaki yatakhane bölümünde yaşamına son verdi.

Sabah saatlerinde fark edildi

Elbistan Olay’da yer alan habere göre, sabah saatlerinde kahvaltıya gelmeyen Diyar Kişoğlu'nu kontrol etmek isteyen babası, oğlunu konteynerde tavana asılı halde buldu. Hastaneye kaldırılan Kişoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma başlatıldı

Diyar Kişoğlu’nun cenazesi, Elbistan Devlet Hastanesi'nde yapılan savcılık ve jandarma incelemelerinin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Jandarma olayla ilgili detaylı soruşturma başlattı.

Cenaze memleketine gönderilecek

Yetkililerden alınan bilgiye göre, 16 yaşındaki Diyar Kişoğlu’nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Van'ın Çaldıran ilçesine gönderilecek.