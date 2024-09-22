Sındırgı'da Saman Evim Projesiyle Kadın Istihdamına Destek

Sındırgı'da kırsal turizmin gelişimi son dönemde dikkat çekiyor. Termal turizmiyle bilinen bölgede, doğa ile daha fazla vakit geçirmek isteyenler için yeni projeler hayata geçiriliyor. Bu kapsamda başlatılan Saman Evim Projesi, ekolojik yapısıyla dikkat çekmenin yanı sıra kadın istihdamına da önemli katkılar sağlıyor.

Ekolojik mimari ve kırsal turizm birleşti

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, Saman Evim projesinin kırsal turizmin canlanmasına ve bölgenin ekonomik kalkınmasına büyük katkı sağlayacağını belirtti. Sak, "İlçemizin ve turizmimizin gelişmesi adına büyük önem taşıyan bu tesis, Sındırgı’mıza hayırlı olsun. Kadın istihdamını artıracak bu tarz projelerle ilçemiz daha da büyüyecek" dedi.

Kadın girişimcilere tam destek

Kadın istihdamının önemine dikkat çeken İlçe Kaymakamı Didem Dinç Özay da kadın girişimcileri canı gönülden desteklediğini ifade etti. Özay, "Bir kadın olarak kadın girişimcilerimizi destekliyor ve takdir ediyorum. Birlik ve beraberlik içinde ortak akıl oluşturduğunuzda her şey daha güzel ve anlamlı oluyor. Bu proje de bunun en güzel örneği" dedi.

Doğa aşkıyla yola çıktılar

Projenin mimarı ve inşaat mühendisi Gülbin Aşçıbağcı, Sındırgı’ya olan hayranlığını dile getirerek, kırsal turizm işletmesi kurma fikrinin burada filizlendiğini söyledi. Aşçıbağcı, "2017 yılında emekli olduktan sonra kırsal turizm hayalimizi gerçekleştirmek için yola çıktık. Sındırgı’nın doğası ve insanlarının samimiyeti bizi bu projeye adım atmaya teşvik etti" diye konuştu.

Ekolojik yapılarla sürdürülebilir turizm

Projenin detaylarından bahseden Aşçıbağcı, sıradan bir bina yerine ekolojik bir yapı oluşturmayı hedeflediklerini ve bunun için sıkıştırılmış saman panelleri kullandıklarını belirtti. Aşçıbağcı, "Bu evin tamamı sıkıştırılmış saman panelleriyle yapıldı. Proje tamamen bana ait. Eşim Mehmet Atilla Bağcı’nın da jeoloji mühendisliği bilgisinden faydalandık. Bu projeyle ilgili bilimsel çalışmalar da yapıldı ve İnşaat Mühendisleri Odası’nın dergisinde bilim yayını olarak kabul edildi" diye aktardı.