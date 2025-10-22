İstanbul Adalet Sarayı ve Anadolu Adalet Sarayı’nda avukatların girişine getirilen X-ray ve güvenlik kısıtlamalarına İstanbul Barosu tepki gösterdi. Baro, savunma hakkının engellenemeyeceğini belirtti.

Avukatların Girişine Güvenlik Kısıtlaması

İstanbul Adalet Sarayı ile Anadolu Adalet Sarayı’nda Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’na avukatların girişinin X-ray ve güvenlik önlemleriyle kısıtlandığı bildirildi.

İstanbul Barosu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, uygulamayı “savunmayı yargı sisteminin dışına iten hukuk dışı bir anlayış” olarak nitelendirdi.

“Savunma engellenemez”

Baro açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Savunmayı dışlayan, avukatsız bir yargıyı amaçlayan bu yaklaşımı asla kabul etmiyoruz. Savunma, yargının kurucu unsurudur; hiçbir gerekçeyle değersizleştirilemez. Konuya ilişkin yazılı başvurumuz Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılmıştır. Geri adım atılmaması halinde her türlü hukuki girişim derhâl başlatılacaktır. Meslektaşlarımızı dayanışmaya, yurttaşlarımızı ise kendi savunma haklarına yönelik bu müdahalelere karşı duyarlılığa çağırıyoruz.”

Baro, uygulamanın geri çekilmemesi durumunda hukuki süreçlerin derhâl başlatılacağını vurguladı.

İstanbul Barosu, avukatların adliyelerdeki özgür girişini sağlamak ve savunma hakkını korumak amacıyla meslektaşlarını dayanışmaya çağırdı. Ayrıca, yurttaşların da kendi savunma haklarına sahip çıkmaları istendi.