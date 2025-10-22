Manisa Büyükşehir Belediyesi ve SUKANDER işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, meme kanseri farkındalığı için Fatih Parkı’nda pembe çiçekler ekildi. Başkan Besim Dutlulu, erken teşhisin önemine dikkat çekti ve farkındalık çalışmalarını sürdüreceklerini açıkladı.

Manisa’da meme kanseri farkındalığı için etkinlik

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Su Elçileri Kanserle Mücadele Derneği (SUKANDER) işbirliğiyle farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinlik, Fatih Parkı’nda gerçekleştirildi ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Genel Sekreterler, daire başkanları, siyasi temsilciler, dernek yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Dutlulu: “Erken teşhis hayat kurtarır”

Etkinlikte konuşan Başkan Dutlulu, farkındalık çalışmalarının önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bugün attığımız her adımı, farkındalığa, dayanışmaya ve sağlıklı bir geleceğe attık. 17 ilçe belediyemizle birlikte meydanlarımızı ve binalarımızı pembe renkle donattık. Tüm belediye başkanlarımızla birlikte videolar hazırladık ve vatandaşlarımızla paylaştık. Erken teşhis hayat kurtarır.”

Başkan, sağlık hizmetlerinin sosyal ve ekonomik tüm kesimlere eşit şekilde ulaşması gerektiğini vurguladı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bilinçlendirme çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

SUKANDER’den destek mesajı

Su Elçileri Kanserle Mücadele Derneği Kurucu Başkanı Yeliz Hastürk, farkındalık etkinliğinin önemine değinerek:

“Ekim ayı boyunca kamu, yerel yönetim ve özel sektör işbirliğiyle meme kanseri farkındalığını artırmak için çalışıyoruz. Bugün burada kadın ve meme sağlığı, erken tedavi ve fiziksel aktivitenin önemine vurgu yapıyoruz. Hareketsiz yaşamı önlemek için hareketli yaşamın ilk adımlarını atıyoruz.” Dayı yeğen kavgası kanlı bitti: 2 yaralı İçeriği Görüntüle

Pembe çiçekler toprakla Buluştu

Etkinlik kapsamında, meme kanserinin sembolü olan pembe çiçekler katılımcılar tarafından ekildi. Ardından Dr. Fzt. Tuğçe Şirin Korucu tarafından hem meme kanseri hakkında bilgiler verildi hem de katılımcılarla birlikte egzersiz ve zumba etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğin amacı, hareket etmenin meme kanseri riskini azaltıcı etkisine dikkat çekmekti.