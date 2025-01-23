İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Epözdemir’in, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtildi. Bu gelişme, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri hakkında sosyal medya üzerinden yapılan bir açıklamada terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıkların övülmesi iddialarına dayanıyor.

Soruşturma genişliyor

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve diğer yönetim kurulu üyeleri hakkında daha önce başlatılan resen soruşturma kapsamında, 7 Ocak'ta savcılık tarafından ifadeleri alınmıştı. Soruşturma, İstanbul Barosu yönetiminin bazı sosyal medya paylaşımlarına ve açıklamalarına yönelik gelişmelerin ardından genişledi.