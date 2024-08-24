Pazar yerinde silahlı kavga

Olay, Başakşehir Bahçeşehir 2. Kısım'daki kapalı pazarda meydana geldi. Yer işgali nedeniyle tartışan pazarcılar arasında kavga çıktı. Y.G, silahını ateşleyerek E.G.'yi sırtından vurdu.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Silah seslerini duyan polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. İlk müdahalesi yapılan E.G, hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Kaçan şüpheliye operasyon

Kavga sonrası kaçan Y.G için polis geniş çaplı bir arama başlattı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.