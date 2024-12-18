İstanbul'un kadim tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra, denizde tapusu bulunan alanlar da büyük ilgi görüyor. Sarıyer Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Bekir Batu, İstanbul Boğazı'nda toplam 2 milyon 947 bin metrekarelik deniz alanının tapusunun olduğunu ortaya çıkardı. Bu alan, İstanbul’un dört ilçesinde bulunuyor: Sarıyer, Beykoz, Beşiktaş ve Üsküdar.

Sarıyer, Beykoz, Beşiktaş ve Üsküdar: Tapulu deniz arazilerinin dört merkezi

İstanbul'da denizde tapusu bulunan 4 ilçe arasında Sarıyer, Beykoz, Beşiktaş ve Üsküdar yer alıyor. Bu dört ilçedeki toplam 26 deniz parselinin, Osmanlı Dönemi’nden kalan tarihi izleri taşıdığı öğrenildi. Sarıyer, 1 milyon 705 bin metrekare ile en büyük deniz tapusuna sahip ilçe olarak öne çıkıyor. Boğaz’daki bu parsellerin imari sorumluluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Boğaziçi İmar Müdürlüğü’ne ait.

Saraydan sadrazamlara: İstanbul Boğazı’nın tarihi kullanım alanları

Tapu kayıtlarında yer alan deniz alanlarının Osmanlı Dönemi’ne kadar uzandığı, dönemin sadrazamlarına ait balık avlanma alanları olarak kullanıldıkları belirtildi. Bu alanların bir kısmı, özel balık yakalama alanı olarak tescil edilmişti. Boğaz’daki 26 adet deniz parselinin çoğu, tarihsel olarak devrin sadrazamları ve önemli şahsiyetlerinin kullanımına sunulmuş.

Sarıyer’de en büyük denizde tapu alanı

Bekir Batu’nun yaptığı araştırmaya göre, İstanbul Boğazı’nda en fazla deniz tapusuna sahip ilçe Sarıyer. Sarıyer'deki deniz parselleri arasında, Garipçe’deki 492 bin 787 metrekarelik parsel (97 nolu parsel) en büyük alanı oluşturuyor. Yeniköy’deki 409 bin 640 metrekarelik 1003 ada 1 parsel ise ikinci sırada yer alıyor. Sarıyer, 10 farklı mahallede toplam 17 adet deniz parseline sahip.

Boğaz’ın tarihi ve geleceği: Deniz tapularının rolü

Sarıyer, Beykoz, Beşiktaş ve Üsküdar’daki deniz tapuları, İstanbul’un geçmişten gelen zengin tarihini ve kültürel mirasını günümüze taşıyor. Özellikle Sarıyer, Boğaz’ın en değerli noktalarından biri olarak, bu tapularla birlikte gelecekteki imar planlarında önemli bir rol oynayacak.

Rumeli Feneri: 11 pafta 519 ada – 345.750 metrekare

Garipçe: 89 parsel – 47.381 metrekare

Garipçe: 97 parsel- 492.787 metrekare

Rumeli Kavağı: 1002 ada 1 parsel- 231.520 metrekare

Rumeli Kavağı: 1001 ada 1 parsel- 167.680 metrekare

Yeni Mahalle:1000 ada, 1 parsel -133.467 metrekare

Sarıyer Merkez: 998 ada, 1 parsel -94.635 metrekare

Sarıyer Merkez: 999 ada, 1 parsel -21.843 metrekare

Sarıyer Merkez: 998 ada 2 parsel – 39.066 metrekare

Sarıyer Merkez: 937 ada, 4 parsel-36.400 metrekare

Çayırbaşı: 1059 ada 2 parsel-55.953 metrekare

Çayırbaşı: 1059 ada, 1 parsel -127.293 metrekare

Kireçburnu: 1012 ada, 1 parsel- 277. 161 metrekare

Yeniköy: 1003 ada,1 parsel-409.640 metrekare

İstinye: 1009 ada, 1 parsel- 17.819 metrekare

Emirgan( Mirgün): 179 ada, 8 parsel- 56.960 metrekare

Beykoz’da 1 milyon 79 bin metrekarelik deniz tapulu

İstanbul Boğaz’ında Sarıyer’den sonra en çok deniz tapusu Beykoz‘da mevcut. Beykoz’daki 6 adet deniz parselinin toplam büyüklüğü 1 milyon 79 bin metrekare. Beykoz’u ise 163 bin metrekare ile Beşiktaş izlerken, Üsküdar ise 151 bin 330 metrekare ile 4. sırada yer aldı. Boğaz’daki diğer

ilçelerde ise deniz tapusu bulunmuyor.

Beykoz:

Anadolu Kavağı: 2514 ada 174 parsel -439.654 metrekare

Paşabahçe: 195 ada 45 parsel -215.580 metrekare

Paşabahçe: 195 ada,44 parsel -109.151 metrekare

Paşabahçe: 195 ada, 43 parsel -43.200 metrekare

Anadolu Hisarı: 629 ada, 1 parsel -190.120 metrekare

Göksu: 4 ada, 7 parsel -81.690 metrekare

Beşiktaş:

Ortaköy: 40 ada, 26- 114.483 metrekare

Kuruçeşme: 169 ada, 21 parsel- 48.526 metrekare

Üsküdar:

Rumi Mehmetpaşa Mahallesi: 1185 ada, 1 parsel