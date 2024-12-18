112 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Karşıyaka Spor Kulübü, 24 Aralık’ta yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi büyük bir belirsizlik içinde. 3 Aralık’ta yapılan kongrede başkan adayı çıkmaması nedeniyle başkansız kalan kulüp, şimdi de potansiyel adayların sponsorluk bulamaması nedeniyle kriz yaşıyor.

Sponsor krizi adaylıkları etkiliyor

Basketbol şubesinin ana sponsoru olan Yaşar Ailesi, sezon başında 26 yıllık sponsorluğunu çekmişti. Yaşar Ailesi’nin sponsorluk desteğine geri dönmeyeceklerini açıklaması ve diğer firmalardan olumsuz dönüş alınması, başkan adayı olmak isteyen Mehmet Karal’ın geri adım atmasına neden oldu.

Eski başkanlardan Cenk Karace ve son yönetimde ikinci başkanlık yapan Mustafa Karabağlı ile liste hazırlığında olan Karal, basketbolun finansal sorunları çözülemediği için adaylık düşüncesinden vazgeçti.

Kayyum ihtimali gündemde

24 Aralık’taki kongrede de başkan adayı çıkmaması durumunda, kulübün yönetimine Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından kayyum atanması gündeme gelecek. Ayrıca, geçici bir yönetim kurulu oluşturularak yeniden kongre yapılması da ihtimaller arasında.

Basketbol şubesinin maaş krizi ise kulüp üzerindeki baskıyı artırıyor. Maaşların ödenmemesi durumunda takım dağılma riskiyle karşı karşıya kalırken, FIBA yaptırımları devreye girebilir.

Müze gezileri başladı

Karşıyaka Spor Kulübü Divan Kurulu, Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle KSK Müzesi gezilerini başlattı. Mavişehir’deki müzeyi ilk ziyaret edenler, Türkbirliği İlkokulu öğrencileri oldu.

Gezide, Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, Divan Kurulu Başkanı Atakan Karakaplan, divan üyeleri Vehbi Moğul ve Osman Avcı ile Okul Müdürü Celal Demirkol öğrencilere eşlik etti.

Kulübün tarihi, kaleci ve müze kurucularından Ekrem Güçsav ile milli atlet Semra Aksu tarafından öğrencilere aktarıldı. 1984 Los Angeles Olimpiyatları’nda Türk bayrağını taşıyan Aksu, kulübün başarılarını ve spor tarihindeki önemini anlattı.

Minik öğrenciler, Karşıyaka Spor Kulübü’nün 112 yıllık geçmişini öğrenirken büyük heyecan yaşadı ve geleceğin Karşıyakalıları olma yolunda ilk adımı attı.