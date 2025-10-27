Ziyarette, sağlık turizmi, kültürel miras, geleneksel ve tamamlayıcı tıp (GETAT), yaşlı bakım tesisleri, helal sağlık turizmi, ve sağlık yatırımları konularında iş birliği fırsatları ele alındı.

Toplantıda ayrıca, nakil hasta hizmetleri, kanser ilaçları ve tedavi süreçlerinde geleneksel destek uygulamaları, evde bakım sistemleri, ve uluslararası yaşlı bakım modelleri üzerine projeler gündeme geldi.

Heyet, sağlık ve kültür ekseninde geliştirilecek projelerin Türk dünyasında ortak fayda yaratacağına dikkat çekti.

Prof. Dr. Aysun Bay, ziyarette yaptığı konuşmada:

“Sağlık turizmi yalnızca tedavi değil, aynı zamanda kültür, miras ve insani değerler ekseninde bir diplomasi alanıdır. Türksoy’un kültürel birikimiyle, sağlık diplomasisini kültürel mirasın tanıtımıyla birleştirmek istiyoruz.”

ifadelerini kullandı.

Ziyaret kapsamında ayrıca, Türk dünyasının sağlık, kültür ve turizm alanlarındaki ortak değerlerini öne çıkaracak sergiler, kültürel etkinlikler ve uluslararası kongre iş birlikleri için ön görüşmeler yapıldı.