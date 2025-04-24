Kemalpaşa Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ilçede düzenlediği kapsamlı etkinliklerle kutladı. Belediye kreşlerinde ve Rekreasyon Alanı’nda gerçekleştirilen şenlik havasındaki kutlamalar, miniklere unutulmaz bir bayram yaşattı.

Etkinlik alanlarında bayram sevinci

Kemalpaşa Belediyesi, 23 Nisan dolayısıyla hem belediyeye bağlı kreşlerde hem de Rekreasyon Alanı’nda çeşitli etkinlikler düzenledi. İlçedeki 5 kreşte çocukların sahnelediği gösteriler, ailelerin beğenisini topladı. Rekreasyon Alanı’nda kurulan “23 Nisan Şenliği” ise eğlence parkurları, yaratıcı atölyeler, palyaçolar ve ikramlarla adeta bayramı bir çocuk festivaline dönüştürdü.

Zıpla yapış, canlı langırt, sumo ve zıp zıp gibi oyun alanlarının yanı sıra kum boyama, resim ve çim adam atölyeleri çocuklardan yoğun ilgi gördü. Pamuk şeker ve patlamış mısır ikramlarıyla bayram coşkusu tatlandı. DJ performansı ve müzikli etkinliklerle şenlik alanı gün boyu canlılığını korudu.

Başkan Türkmen: “Cumhuriyet emin ellerde”

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, hem kreşlerde hem de Rekreasyon Alanı’ndaki etkinliklere katılarak çocuklara 23 Nisan anısına hediye çantaları verdi. Türkmen yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı günü onların neşesiyle kutlamak bizim için büyük bir onur. Çocuklarımızın gözlerindeki umut, Cumhuriyet’in geleceğinin emin ellerde olduğunu gösteriyor. Onlara sadece güzel bir bayram günü değil, eşit ve adil bir gelecek bırakmakla da sorumluyuz.”

Başkanlık koltuğu Beren’e emanet

23 Nisan kapsamında Kemalpaşa Belediyesi’nde geleneksel makam devri töreni de gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, koltuğunu sembolik olarak ilkokul öğrencisi Beren Eren’e devretti. Minik Başkan Beren, tüm çocukların bayramını kutlayarak Atatürk’e teşekkür etti.

Sarıçalı ve Halilbeyli'de bayram kutlamaları

Başkan Türkmen, gün boyunca yalnızca merkezde değil, kırsal mahallelerde de 23 Nisan coşkusunu paylaştı. Sarıçalı Mahallesi’nde CHP Kemalpaşa İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklar yüz boyama ve oyun atölyeleriyle eğlenceli vakit geçirdi. Türkmen, Kurt Baba Türbesi’ni de ziyaret ederek dua etti.

Daha sonra Halilbeyli Mahallesi’ni ziyaret eden Başkan Türkmen, vatandaşlarla sohbet edip talepleri dinledi. Ziyaret sırasında, Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’na destek için sürdürülen imza kampanyasına da destek verdi.