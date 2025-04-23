İstanbul’da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerde de hissedildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul’daki depremin Ankara’dan da hissedildiğini belirterek geçmiş olsun mesajı paylaştı.

İstanbul’da peş peşe depremler meydana geldi

İstanbul’da saat 12.13’te Silivri açıklarında 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremin hemen ardından saat 12.49’da 6,2 büyüklüğünde ikinci bir deprem yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin büyüklüğünü 6,2 olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 6,1 olarak açıkladı.

Depremler, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de güçlü şekilde hissedildi. Vatandaşlar, sarsıntının ardından panik halinde sokaklara çıktı.

Mansur Yavaş: "Ankara’da da hissedildi"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul’daki depremin başkentte de hissedildiğini belirtti.

Yavaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem Ankara’da da hissedilmiştir. Başta İstanbul’daki vatandaşlarımız olmak üzere depremden etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”

Yetkililerden uyarılar geldi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, vatandaşları artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Deprem sonrası olası hasar tespit çalışmaları için ekiplerin sahada olduğu bildirildi.