İstanbul’daki 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından eğitime verilen ara, Çeşme’deki otellere olan talebi artırdı. Turizmciler yoğunluk bekliyor.

İstanbul depremi Çeşme’de turizm hareketliliği başlattı

İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından eğitim-öğretime verilen iki günlük ara, hafta sonuyla birleşince dört günlük bir tatil süreci oluşturdu. Bu gelişme, Ege’nin turizm merkezlerinden Çeşme’de otellere yönelik talebin artmasına neden oldu.

Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Orhan Belge, İstanbul’daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve bölgedeki otellere rezervasyon taleplerinin hızla arttığını belirtti.

“Önceliğimiz halkın güvenliği”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Belge, önceliğin vatandaşların sağlığı olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Burada mesele otellerin doluluğu ya da gelir değil. Önemli olan vatandaşlarımıza bir zarar gelmemesi. İstanbul’da yaşanan deprem sonrası, iki günlük tatil kararı ile birlikte bölgeye doğru bir hareketlilik başladı. Otellerimiz aranıyor, rezervasyon talepleri geliyor.”

Belge, misafirlerin 4 günlük süreçte moral bulacağını belirterek, “Kapılarımız açık. Misafirlerimize elimizden gelen desteği vermeye hazırız” dedi.

Çeşme otellerinde rezervasyon yoğunluğu

Çeşme’deki otellerde özellikle hafta sonuna kadar doluluk oranlarında artış beklendiği bildirildi. Bölgede faaliyet gösteren turizm işletmeleri, güvenli ve konforlu konaklama için hazırlıklarını sürdürüyor.