Menderes Belediyesi, Ataköy Mahallesi’nde gerçekleştirdiği kilit parke döşeme çalışmasıyla bozuk yolları yenilemeye devam ediyor.

İzmir’in Menderes ilçesinde belediye ekipleri, bozuk yolların yenilenmesi amacıyla başlatılan yol seferberliğini aralıksız sürdürüyor. Menderes Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Ataköy Mahallesi 5607 Sokak’ta kilit parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirdi.

Kısa sürede tamamlanan çalışmanın ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Yetkililer, çalışmaların diğer mahallelerdeki bozuk yollarla devam edeceğini belirtti.

Yol yapım süreciyle ilgili açıklamada bulunan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, şu ifadeleri kullandı:

“Planlamamız kapsamında tüm bozuk yolları elden geçiriyor, ihtiyaç olan her noktaya yeni yollar yapıyoruz. Hedefimiz, en kısa sürede bu çalışmaları tamamlayıp yolları vatandaşlarımızın hizmetine sunmak. 44 mahallemize eşit hizmet anlayışıyla yol çalışmalarımız aralıksız devam edecek.”