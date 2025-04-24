Menderes Belediyesi, Ataköy Mahallesi’nde gerçekleştirdiği kilit parke döşeme çalışmasıyla bozuk yolları yenilemeye devam ediyor.
Menderes’te yol yapım çalışmaları sürüyor
İzmir’in Menderes ilçesinde belediye ekipleri, bozuk yolların yenilenmesi amacıyla başlatılan yol seferberliğini aralıksız sürdürüyor. Menderes Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Ataköy Mahallesi 5607 Sokak’ta kilit parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirdi.
Kısa sürede tamamlanan çalışmanın ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Yetkililer, çalışmaların diğer mahallelerdeki bozuk yollarla devam edeceğini belirtti.
44 mahallede eşit hizmet anlayışı
Yol yapım süreciyle ilgili açıklamada bulunan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, şu ifadeleri kullandı:
“Planlamamız kapsamında tüm bozuk yolları elden geçiriyor, ihtiyaç olan her noktaya yeni yollar yapıyoruz. Hedefimiz, en kısa sürede bu çalışmaları tamamlayıp yolları vatandaşlarımızın hizmetine sunmak. 44 mahallemize eşit hizmet anlayışıyla yol çalışmalarımız aralıksız devam edecek.”
İlçe genelinde yol yenileme hedefi
Menderes Belediyesi, altyapı çalışmalarını ilçe geneline yayarak vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Özellikle kış aylarında zarar gören yolların onarımı ve yenilenmesiyle ulaşım güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor.