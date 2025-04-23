Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda koltuğunu Murat Germen İlkokulu öğrencisi İkra Miray Akbulut ve Doruk Koleji anasınıfı öğrencisi Arden Susuz’a devretti. Küçük Başkanlar Arden Susuz ve İkra Miray Akbulut, makamı devraldıkları gibi işe koyuldu. Biri park sayısını artırmak için talimat verdi, diğeri tüm çocuklara dondurma sözü verdi.

Çocuklara aydınlık yarınlar bırakılması gerektiğini vurgulayan Başkan Ferdi Zeyrek, “Bu ülkeye güven, adalet lazım, hukuk devleti olmamız lazım. Buna yönelik mücadelemizden, asla vazgeçmeyeceğiz” dedi. Başkanlık koltuğunu Arden ve İkra Miray’a devreden Zeyrek, “Şehir size emanet” ifadelerini kullandı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Bayram coşkusuna eşlik eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunu, Murat Germen İlkokulu öğrencisi İkra Miray Akbulut ve Doruk Koleji Anasınıfı öğrencisi Arden Susuz’a devretti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste ve MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı’nın da hazır bulunduğu devir teslim töreninde Başkan Zeyrek’ten görevi devralan Arden ve İkra Miray, Manisa’yla ilgili yapılacak projeleri inceledi.

“Aydınlık yarınlar bırakmak lazım”

Başkan Ferdi Zeyrek, “Çocuklar bizim canlarımız. Her şey onlar için. Aydınlık yarınlar bırakılacak olan bu güzel vatan var. Onun için mücadelemizden asla vazgeçmememiz lazım. Benim bir büyük kızım var bir de ikizlerim var. Ne İkra’nın ne Arden’in onlardan bir farkı yok benim gözümde. Onlar mutlu olsun, onların geleceğini sağlayalım ki bu şehri ve ülkeyi çok çok daha iyi bir noktaya götürsünler. Beyin göçünün de önüne geçmek için bu evlatlarımıza aydınlık yarınlar bırakmak lazım. Bu ülkeye güven, adalet lazım, hukuk devleti olmamız lazım. Buna yönelik mücadelemizden asla ve asla vazgeçmeyeceğiz. Belki bunun bedelleri olacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de yola çıkarken her türlü bedeli ödemeye razıydı. Maalesef ülkem şu anda öyle karanlık günlerden geçiyor. Ama bunun sonu aydınlıktır. Arden, İkra ve tüm çocuklar için biz bunu yapmak zorundayız. Bu zorunluluk çerçevesinde de elimizden gelen tüm mücadeleyi veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Küçük başkanlar ilk talimatlarını verdi

Arden ve İkra Miray’a hediyeler veren ve görevini devreden Başkan Zeyrek, “Hoş geldiniz Başkanlarım. Manisa’m size emanet” dedi. Genel Sekreter Burak Deste ve MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı da tüm ekiplerin, küçük başkanların vereceği talimatlara göre hareket etmeye hazır olduğunu söyledi. Küçük Başkanlar da park sayısını artırma talimatı ve tüm çocuklara dondurma sözü verdi.