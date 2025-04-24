Prof. Dr. Tuncay Taymaz, İstanbul'daki 6.2'lik depremin büyük felaket olmadığını vurguladı: “Büyük deprem üretmesi beklenen fay hâlâ kırılmadı.”

İstanbul Depremi Büyük Depremin Habercisi mi?

İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından gözler bir kez daha Marmara Denizi’ndeki fay hatlarına çevrildi. CNN Türk’te yayınlanan Tarafsız Bölge programına konuk olan Deprem Bilimci Prof. Dr. Tuncay Taymaz, söz konusu sarsıntının büyük İstanbul depremi olmadığını ve beklenen büyük fay hattının henüz kırılmadığını söyledi.

“Henüz beklenen fay kırılmadı”

Prof. Dr. Taymaz, 2019 yılında benzer bir sarsıntının yaşandığını hatırlatarak, “O dönemde de aynı segment hareket etmişti. Ancak büyük deprem üretmesi beklenen uzun fay hattı hâlâ kırılmadı” dedi.

“Kırılmayan bölümün uzunluğu depremin büyüklüğünü belirliyor. Bu kesim kırılırsa 7.2 büyüklüğünde bir deprem oluşabilir. Eğer bu fay parçaları, Kahramanmaraş depremlerinde olduğu gibi peş peşe 80-100 saniye içinde kırılırsa, büyüklük 7.5 hatta 7.7'ye kadar çıkabilir. Ancak 8 büyüklüğünde olması beklenmiyor.”

“Yüzeyde izine rastladık”

Taymaz, yüzeyde ve deniz tabanında yapılan haritalamada, kırılmamış bazı fay segmentlerinin varlığının gözlemlendiğini belirtti. Bu segmentlerin 1999 depremi sonrasında aktif hale gelmediğini söyledi:

“Şu an kırılan kısım küçük bir bölgeydi. Yaklaşık 30 kilometrelik bir segment kırıldı. Bu, beklenen büyük Marmara depremi değil.”

“İstanbul’u tehdit eden fay denizde”

İstanbul için olumlu bir gelişmeye de dikkat çeken Taymaz, “İstanbul’un içinden geçen aktif bir kara fayı bulunmuyor. 1509, 1766 ve 1894 depremlerinde olduğu gibi İstanbul’u etkileyen faylar deniz içinde” ifadelerini kullandı.

“Geçmişte yaşanan büyük depremlerde Ayasofya, Fatih Camii, Topkapı Sarayı, Süleymaniye gibi yapılar ayakta kaldı. Hasar görenler oldu ama tamamen yıkılanlar çok sınırlıydı.”