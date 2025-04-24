AFAD, İstanbul ve Tekirdağ’da meydana gelen art arda depremleri “son dakika” olarak duyurdu. Silivri ve Marmaraereğlisi merkezli sarsıntılar paniğe neden oldu.

İstanbul ve Tekirdağ’da art arda depremler meydana geldi

AFAD, 23 Nisan 2025’te İstanbul ve Tekirdağ’da meydana gelen çok sayıda depremi “son dakika” açıklamasıyla kamuoyuna duyurdu. İlk olarak saat 12.49’da Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, gün boyu 200'ü aşkın artçı sarsıntı kaydedildi.

Depremin ardından İstanbul genelinde büyük bir panik yaşanırken, milyonlarca kişi sokaklara çıktı. Parklar, sahil alanları ve camiler doldu, çok sayıda vatandaş geceyi dışarıda geçirdi. Can kaybı veya bina yıkımı yaşanmadığı bildirildi.

Silivri merkezli deprem 6,2 büyüklüğünde kaydedildi

İlk büyük sarsıntı saat 12.49’da Silivri açıklarında, yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından 6,2 olarak ölçülen depremin ardından en büyüğü 5,9 olan birçok artçı deprem gerçekleşti.

AFAD verilerine göre deprem, çevre illerde de hissedildi. Yetkililer, vatandaşlara hasarlı binalardan uzak durmaları çağrısında bulundu.

Tekirdağ’da 3,9 ve 3,7 büyüklüğünde depremler

Gece saatlerinde Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi de sarsıntılarla karşı karşıya kaldı. Saat 04:20’de meydana gelen ilk depremin büyüklüğü 3,9, derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi. Aynı bölgede saat 06:16’da meydana gelen bir başka depremin büyüklüğü 3,7 olarak ölçüldü.

Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmediği aktarıldı. AFAD, artçı sarsıntıların bir süre daha sürebileceğini belirtti.

İstanbul’da son deprem sabaha karşı oldu

İstanbul’da gece boyunca aralıklarla sarsıntılar yaşanmaya devam etti. Saat 00:04’te Silivri merkezli 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Kandilli Rasathanesi bu sarsıntıyı 4,6 olarak duyurdu. Deprem Büyükçekmece, Avcılar, Esenyurt ve Bakırköy gibi ilçelerde de hissedildi.

Vatandaşlar geceyi uykusuz geçirdi. İstanbul Valiliği ve AFAD ekipleri olası artçı depremlere karşı hazır bekletiliyor.

Deprem bilgileri AFAD üzerinden anlık takip ediliyor

AFAD, güncel depremleri resmi internet sitesi üzerinden paylaşmaya devam ediyor. Son listede İstanbul, Tekirdağ, İzmir, Hatay, Malatya, Muğla, Düzce, Manisa, Tokat ve Bingöl gibi illerde kaydedilen çok sayıda sarsıntı yer aldı.

Yetkililer, vatandaşları resmi kaynaklar dışında yapılan bilgi paylaşımlarına itibar etmemeleri konusunda uyardı.