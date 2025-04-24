Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Silivri depremini günler önceden tahmin etti. Yeni deprem olur mu sorusunu yanıtladı, bilim kurullarını eleştirdi.

İstanbul Depremi Sonrası Üşümezsoy'dan Dikkat Çeken Açıklamalar

Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki İstanbul depremi, bölge halkında paniğe neden olurken, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’un önceki açıklamaları yeniden gündeme geldi. CGTN Türk’ün YouTube kanalında “Kumburgaz ve Silivri’de 6.0-6.5 büyüklüğünde bir deprem olabilir” diyen Üşümezsoy, bu tahminiyle nokta atışı yaptı.

Halk TV Ana Haber'e bağlanan Üşümezsoy, depremin ardından yeni sarsıntılar yaşanıp yaşanmayacağına dair değerlendirmelerde bulundu.

“Kumburgaz-Silivri çukurunda 6.2’lik deprem riski vardı”

Üşümezsoy, “Silivri ile Kumburgaz arasında, fayın İstanbul uzantısı yok. Bu çukurda bir 6.2’lik deprem riski vardı. Ne zaman olacağı belli değil, ancak Kuzey Anadolu Fayı boyunca önümüzdeki 10 yıl içinde 6.5 büyüklüğünde bir deprem beklentisi var,” dedi.

Marmara’daki fay uzunluğunun yanlış değerlendirildiğini söyleyen Üşümezsoy, “Marmara 150 kilometre. Bazı uzmanlar 400 kilometrelik deprem bekliyor. Bu bilimsel olarak mümkün değil,” ifadelerini kullandı.

“Bilim kurullarının açıklamaları çöpten ibaret”

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, mevcut bilim kurullarına yönelik eleştirilerde bulundu:

“Herkes 6 Şubat’ta ‘Marmara yıkılacak’ diye panik yaratırken ben bunu ciddiye almadım. '2 yıl içinde Marmara boydan boya kırılacak' dediler. Oysa 1999 Depremi’nde bu faylar zaten kırıldı. Bilim kurulları sahada çalışmadan yorum yapıyor. Söyledikleri tamamen çöp.”

Yeşilköy ile Büyükçekmece arasında fay hattı olmadığını iddia eden Üşümezsoy, “Adalar fayı zaten 10 yıl önce kırıldı. Buna rağmen aynı senaryoları yeniden söylüyorlar. Bu bilgi eksikliği halkı gereksiz yere korkutuyor,” dedi.

“Celal Şengör Marmara için yanıldı”

Üşümezsoy, jeolog Prof. Dr. Celal Şengör’ü de eleştirdi. “1999'dan sonra Celal Bey ‘Marmara iki ay içinde kırılacak’ dedi. Ben ise ‘Deprem Düzce’de olacak’ dedim ve öyle oldu. Bilgiye dayanmadan konuşanlar halkı yanıltıyor,” ifadelerini kullandı.