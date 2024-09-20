Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma derinleşiyor. Amca Salim Güran ile işçisi R.A. arasındaki telefon konuşması, olayın seyrini değiştirebilir.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül’de cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Olayın ardından tutuklanan amca Salim Güran ve 15 yaşındaki işçisi R.A. arasında, olay günü gerçekleştirilen telefon görüşmesine ait Kürtçe konuşmaların deşifresi dosyaya eklendi.

Olayın gelişimi

Narin Güran, Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolduktan sonra Eğertutmaz Deresi’nde bulunmuştu. Soruşturma çerçevesinde, Narin'in annesi Yüksel ve ağabeyi Enes’in de aralarında bulunduğu toplam 12 kişi tutuklandı. Tutuklu amca Salim Güran, 2 Eylül’de gözaltına alındı ve ardından tutuklandı. R.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, ancak savcılığın talebiyle tekrar gözaltına alındı ve 14 Eylül’de tutuklandı.

Görüşmenin detayları

21 Ağustos tarihinde saat 18.38.02’de gerçekleştirilen ve 37 saniye süren telefon görüşmesi, yeminli bir tercüman tarafından incelendi. Dosyaya eklenen tutanakta, konuşmanın detayları şu şekilde yer alıyor:

1. Erkek şahıs: Alo (Alo)

2. Erkek şahıs: Remezan

1. Erkek şahıs: Haa (Efendim)

2. Erkek şahıs: Sona doğru senin bir şeyin düşmüş, sınırın orda, sona doğru

1. Erkek şahıs: Hııı

2. Erkek şahıs: Sınırın orada, senin bir şeyin

1. Erkek şahıs: Tamam, Hıı

2. Erkek şahıs: Sınırın orada, sınırda, taşların orda

1. Erkek şahıs: Heeee

1. Erkek şahıs: Biri yerdedir haaa

2. Erkek şahıs: Tamam ben şimdi gider alırım

1. Erkek şahıs: Ee Tamam

2. Erkek şahıs: Tamam

Bu ifadelerin ardından, Salim Güran'ın konuşmaların beyaz bir araçla ilgili olduğunu öne sürdüğü belirtildi.

R.A.'nın tutuklanma gerekçesi

R.A.'nın tutuklanma gerekçesi, Narin’in arama çalışmalarının "hedef saptırma maksatlı suni ihbarlarla" engellenmeye çalışıldığı tespiti olarak kaydedildi. Salim Güran, olay günü R.A. ile yaptığı diğer telefon görüşmeleri hakkında, tarla konularını konuşmuş olabileceklerini, ancak içeriği hatırlamadığını ifade etmişti.

Salim Güran, konuşmaların "şüpheli" olarak değerlendirdikleri beyaz araçla (olay günü kullandığı kardeşi Fuat Güran'a ait araç) ilgili olduğunu iddia etmişti.