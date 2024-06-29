İzmir, İstanbul, Artvin ve Bitlis'te bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı.

İzmir, İstanbul, Artvin ve Bitlis'te bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına yönelik karar 27 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlandı.

İzmir’in Aliağa, İstanbul’un Beykoz, Artvin’in Şavşat ve Bitlis merkez olmak üzere dört ilde bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına karar verildi.

Orman sınırları dışına çıkartılacak alanların iki katından az olmamak kaydıyla Hazine’nin mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından orman tesis etmek üzere Orman Genel Müdürlüğü’ne tahsis edileceği duyuruldu.

Alanların neden orman sınırları dışına çıkarıldığına ilişkin ise bilgi verilmedi.