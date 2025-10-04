Tutuklu belediye başkanı CHP'den istifa etti

Bakan Yerlikaya, toplam 189 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 171’inin tutuklandığını, 18’inin ise adli kontrol hükümleriyle serbest bırakıldığını açıkladı.

Operasyonun öncelikli hedefi, sokak aralarında uyuşturucu madde satan torbacılar oldu.

Şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendi, suçlara dair tüm faaliyetler delillendirildi. Operasyonlar İstanbul merkezli; Diyarbakır, Kocaeli, Ağrı, Kırıkkale, Samsun, Siirt ve Tekirdağ’da eş zamanlı yapıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, elde edilen bilgiler titizlikle analiz edildi.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 8 ilde sokak satıcılarına (torbacılara) yönelik büyük bir operasyon düzenlendiğini açıkladı.

