Birlik Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Birlik Sağlık-Sen) Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, kamu hastanelerinde görev yapan personelin teşvik ödemelerinin ay bitmesine rağmen yatırılmadığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığında görev yapan doktor, hemşire, teknisyen ve memurun ağustos dönemi teşvik ödemeleri hâlâ ödenmedi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, “Sağlık Bakanlığında görev yapan Doktorundan hemşiresine, teknisyeninden memuruna kadar tüm personele ödenen teşvik ödemeleri ağustos ayının sonuna gelmemize rağmen halen ödenmedi. Bir sonraki ay içerisinde ne zaman ödeneceği belli olmayan teşvik ödemeleri sağlık çalışanlarımızın çalışma şevkini kırmakta, çalışma huzurunu bozmaktadır” dedi.

"Sağlık çalışanları emekli olamıyor"

Emekli olduğunda çalışırken aldığı maaşın yaklaşık yarısını alan sağlık çalışanlarının geçim sıkıntısı çekeceği endişesiyle emekli olamadığına dikkat çeken Doğruyol, “Teşvik ödeme tarihinin belirli olmaması, belirlilik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde Anayasamızda ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde yer alan mülkiyet hakkına da aykırılık teşkil etmektedir” diyerek ödemenin yapılması ve memurlarımızın mağduriyetinin giderilmesi için çağrıda bulundu.

Ay bitti ödeme yok…

Sağlık Bakanlığında görev yapan Doktorundan hemşiresine, teknisyeninden memuruna kadar tüm personele ödenen teşvik ödemeleri Ağustos ayının sonuna gelmemize rağmen halen ödenmedi.

Bir sonraki ay içerisinde ne zaman ödeneceği belli olmayan teşvik ödemeleri… — Ahmet DOĞRUYOL (@dogruyol35) August 29, 2024