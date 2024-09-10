Texaco Team AMS, Avek Otomotiv ana sponsorluğunda katıldığı Türkiye Pist Şampiyonası’nda büyük bir zafer kazandı. Takım, 9 yıllık bir aranın ardından Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından İstanbul Park F1 pistinde düzenlenen 2. ve 3. ayak yarışlarını podyumun en üst basamağında tamamlayarak şampiyona liderliğini sürdürdü.

9 yıl sonra tarihi yarış

Türkiye Pist Şampiyonası, önceki işletmecinin izin vermemesi nedeniyle 9 yıldır İstanbul Park’ta gerçekleştirilemiyordu. Ancak hukuki sürecin tamamlanmasıyla birlikte, pist tekrar yarışlara açıldı. 6-7-8 Eylül tarihlerinde düzenlenen yarışlar, tüm sporcular ve sporseverler tarafından büyük bir heyecanla karşılandı.

Yarışın kahramanları

Texaco Team AMS, 3 Audi RS3 LMS TCR yarış otomobili ve Zekai Özen, Gökhan Kellecioğlu ile takıma yeni katılan Sinan Çiftçi’den oluşan güçlü kadrosuyla piste çıktı. Takım, hafta sonu düzenlenen 4 yarışı da kazanarak büyük bir başarı elde etti. Değişken hava koşulları ve yağışa rağmen, yüksek standartlardaki pistte tüm yarışlar yoğun izleyici kitlesi eşliğinde tamamlandı.

Zorlu koşullarda büyük başarı

Cumartesi günü gerçekleşen 2. ayak yarışlarını Zekai Özen ve Sinan Çiftçi kazanırken, Pazar günkü yarışlarda da aynı isimler üstün performans sergiledi. Takım, topladığı puanlarla Türkiye Pist Şampiyonası Takımlar Şampiyonluğu'ndaki liderliğini pekiştirdi.

Takım direktörü İbrahim Okyay, bu tarihi yarışın yeniden İstanbul Park'ta yapılmasının sporseverler için büyük bir heyecan kaynağı olduğunu belirtti. "Tüm hafta sonu boyunca izleyicilerle bir araya gelmek ve başarılarımızı paylaşmak bizim için gurur vericiydi," dedi.