İstanbul’da dün akşam başlayan kar yağışı, sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla devam eden kar yağışı, günün ilerleyen saatlerinde daha da belirginleşti.

Kartal’ın yüksek kesimlerinde kar yoğunlaştı

Anadolu Yakası'nın Kartal ilçesinin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Yola çıkan vatandaşlar, karın altında işe gitmek için yürümek zorunda kaldı.

Sürüş ve yürüyüşte zorluklar

Kar yağışının etkisiyle sabah saatlerinde İstanbul’un bazı bölgelerinde sürüş koşulları zorlaşırken, yollarda yürüyenler de dikkatli olmak zorunda kaldı.