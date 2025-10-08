İstanbul'un simgesi Galata Kulesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen özel ışık gösterisiyle Filistin bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

Galata Kulesi'nde özel ışık gösterisi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Filistin halkına yönelik insani trajediye dikkat çekmek ve dayanışma mesajı vermek amacıyla Galata Kulesi'nde özel bir ışık gösterisi düzenledi. Mapping tekniği kullanılarak kuleye Filistin bayrağı yansıtıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, Gazze'de yaşanan insanlık dramına ve süregelen soykırıma dikkat çekmek amacıyla Galata Kulesi'ni Filistin bayrağının renkleriyle aydınlattık. İstanbul'un simge yapısı Galata Kulesi, bu akşam adaletin, vicdanın ve insanlığın sesi oldu. Türkiye Cumhuriyeti olarak, Filistin halkının onurlu direnişinin ve adalet arayışının yanında olmaya devam edeceğiz."

Gösteri, uluslararası arenada Filistin halkının yaşadığı zorluklara dikkat çekmek ve halkla dayanışmayı simgelemek amacıyla gerçekleştirildi. Kule, İstanbul'un simgesi olarak hem yerel hem de küresel kamuoyuna mesaj verdi.