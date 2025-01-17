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Belirtilen tarih ve saatte Beşiktaş Belediyesi Meclis üyelerinin katılımıyla belediye başkan vekili seçim i yapılacaktır." Açıklamasında bulundu.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri uyarınca, Beşiktaş Belediye Meclisinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere, Beşiktaş Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 23 Ocak 2025 tarihinde Perşembe günü Saat 14:00'te toplanması Valiliğimizce uygun görülmüştür.

Bakan Yardımcısının kardeşiyle ilgili yolsuzluk iddialarına yanıt geldi

Bakan Yardımcısının kardeşiyle ilgili yolsuzluk iddialarına yanıt geldi

Valilik "Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma nedeniyle, İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 17.01.2025 tarihli ve 2025/34 sorgu sayılı kararı ile tutuklanmıştır. Rıza Akpolat, tutuklanma kararı nedeniyle İçişleri Bakanlığının 17.01.2025 tarihli ve 93304 sayılı yazısı eki İçişleri Bakanlık Makamının oluru ile görevden uzaklaştırılmıştır.

İstanbul Valiliği, Beşiktaş Belediye Meclisi'nin başkan vekilini seçmek amacıyla 23 Ocak 2025 Perşembe günü bir araya geleceğini duyurdu. Meclis üyeleri, belediyedeki başkan vekilliği görevini devralacak yeni ismi belirleyecek.

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