İstanbul Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü, Silivri açıklarındaki 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından kentte ciddi bir hasar oluşmadığını duyurdu.

İstanbul'da Deprem Sonrası Durum: "Ciddi Bir Hasar Yok"

İstanbul Silivri açıklarında saat 12.49'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul Valiliği ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ayrı ayrı açıklamalarda bulundu.

Valilik, AFAD Kriz Merkezi'nde çalışmaların sürdüğünü belirterek, kent genelinde enerji, altyapı ve içme suyu hatlarında herhangi bir arıza tespit edilmediğini duyurdu.

İstanbul Valiliği: "Şehir genelinde yıkım bulunmuyor"

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, deprem sonrasında şehirde olumsuz bir durum yaşanmadığı belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Enerji arzında ve altyapıda herhangi bir sorun yaşanmamıştır. Doğal gaz ve içme suyu hatlarında arıza ya da kesinti bulunmamaktadır. Şehir genelinde yerleşim alanlarındaki binalarda herhangi bir yıkım söz konusu değildir. İlgili birimlerin saha çalışmaları devam etmektedir."

Valilik ayrıca vatandaşlardan resmi açıklamalar dışında bilgilere itibar edilmemesini istedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü: "İhbarlarda kayda değer bir durum yok"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü de deprem sonrası kent genelinde havadan ve karadan taramaların sürdüğünü duyurdu. Yapılan açıklamada, iki polis helikopterinin havada tarama yaptığı ve şu ana kadar önemli bir ihbarın alınmadığı belirtildi.

Emniyet Müdürlüğü açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"An itibarıyla iki helikopterimiz havada. Havadan, gelen ihbarları tarıyoruz. Şu ana kadar gelen ihbarlarda kayda değer bir konu bulunmamaktadır."

Emniyet birimleri, olası yeni gelişmelere karşı teyakkuz halinde olduklarını ve havadan çekilen görüntülerin kamuoyuyla paylaşıldığını bildirdi.