İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 36 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Lastik bot hareket halindeydi

21 Nisan saat 23.35’te alınan ihbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, Çeşme açıklarında hareket halinde olan lastik botu tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-109) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-86) tarafından durdurulan botta, aralarında 16 çocuğun da bulunduğu toplam 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler Geri Gönderme Merkezine sevk edildi

Yakalanan göçmenlerin Afganistan, Mısır, Filistin ve Yemen uyruklu olduğu belirlendi. İlk sağlık kontrolleri yapılan göçmenler, işlemlerin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildi.