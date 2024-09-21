İstanbul ve Aydın’da, fuhuşla mücadele kapsamında gerçekleştirilen kapsamlı bir operasyon sonucu, 33 adrese baskın düzenlendi. Operasyon neticesinde 22 şüpheli gözaltına alınırken, 46 mağdur kadın kurtarıldı.

Uzun süreli takip sonrası operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık üç ay süren takip çalışmaları sonucunda, masaj salonları ve fuhuş evlerinde yabancı kadınların para karşılığı fuhuş yaptığı bilgisine ulaştı. 22 Eylül 2024 tarihinde saat 17.00 sularında gerçekleştirilen operasyonda, Esenyurt, Kartal, Avcılar, Ataşehir, Başakşehir, Esenler, Maltepe ilçeleri ile Aydın’da belirlenen 33 farklı adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Ele geçirilen malzemeler ve gözaltılar

Operasyonda, toplam 22 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerin arasında 9 kadın bulunuyor. Ayrıca, fuhuş yapıldığı tespit edilen 20’si yabancı uyruklu toplam 46 mağdur kadın güvenlik güçleri tarafından kurtarıldı.

Polis ekipleri, adreslerde yaptığı arama çalışmalarında 31 cep telefonu, 31 sim kart, 114 bin Türk Lirası, 100 Euro, 1 kurusıkı tabanca, 1 şarjör ve 12 kurusıkı fişek ele geçirdi.