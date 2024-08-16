Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran 2024 konut fiyat endeksi verilerini açıkladı. Verilere göre, konut fiyatları Türkiye genelinde nominal olarak önemli bir artış gösterirken, reel bazda ise düşüş yaşandı. İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerde konut fiyatlarında gerileme görülürken, Ankara’da fiyatlar artış gösterdi. Bu gelişmeler, konut piyasasında bölgesel farklılıkların devam ettiğini ve ekonomik koşulların etkisini gözler önüne seriyor.

Merkez Bankası verileri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Haziran 2024 verilerine göre, konut fiyat endeksi (KFE) bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak %38,7 artış gösterdi. Ancak, reel olarak konut fiyatları %14,3 oranında azaldı. Bu veriler, konut piyasasında fiyatların nominal olarak yükseldiğini ancak enflasyon karşısında reel değerlerin düştüğünü ortaya koyuyor.

İzmir ve İstanbul'da fiyatlar geriledi

Büyük şehirlerden İstanbul ve İzmir’de konut fiyat endekslerinde gerileme yaşandı. İstanbul'da konut fiyatları Haziran 2024 itibariyle bir önceki aya göre düşüş gösterdi. İzmir’de de benzer bir trend izlendi. Bu şehirlerdeki gerilemenin, arz-talep dengesindeki değişimlerden, ekonomik belirsizliklerden veya yerel piyasa koşullarından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Ankara'da konut fiyatlarında artış

Ankara’da ise konut fiyatları Haziran 2024 itibariyle %0,6 oranında bir artış gösterdi. Başkentteki artış, konut talebinin yüksek olduğu bölgelerdeki ekonomik gelişmeler ve yerel faktörlerin etkisiyle açıklanabilir. Ankara’daki artış, diğer büyük şehirlerin aksine konut piyasasında istikrarlı bir yükselişi işaret ediyor.

Konut fiyat endeksindeki bu değişiklikler, konut piyasasında bölgesel farklılıkların devam ettiğini ve ekonomik faktörlerin fiyatlar üzerindeki etkisini yansıttığını gösteriyor. Uzmanlar, fiyatlardaki dalgalanmaların gelecekteki piyasa trendleri üzerinde etkili olabileceğini belirtiyor. Ayrıca, konut alıcıları ve yatırımcılar için piyasa koşullarının yakından izlenmesi gerektiği vurgulanıyor.