İzmir Büyükşehir Belediyesi, yoğun araç ve yaya trafiğine sahip İzmir Metrosu'nun Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi İstasyonu'nda güvenli ve konforlu ulaşım sağlamak için önemli bir düzenleme başlattı. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda, istasyon çıkışı ile hastane arasında 160 metrelik bir yaya tüneli inşa edilecek.

Yaya tüneli ile güvenli erişim

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Narlıdere Metrosu’nun Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi İstasyonu’nu yeniden düzenleyerek, vatandaşların hastaneye ulaşımını kolaylaştırmayı hedefliyor. Yeni düzenleme kapsamında, istasyon çıkışı ile hastane arasında 160 metre uzunluğunda yer altı yaya tüneli inşa edilecek. Bu tünel sayesinde, vatandaşlar araç trafiği ve olumsuz hava koşullarından etkilenmeden, güvenli ve konforlu bir şekilde hastaneye ulaşabilecek.

Yürüyen merdiven ve asansörlü giriş

Yeni düzenlemeler sadece tünelle sınırlı değil. Hastane bahçesinde, yürüyen merdivenlerin ve asansörün bulunduğu yeni bir giriş ve çıkış noktası oluşturulacak. Bu sayede, hastaneye erişim çok daha kolay hale gelecek. Özellikle yaşlılar ve engelli bireyler için büyük kolaylık sağlayacak bu düzenleme, vatandaşların büyük beğenisini kazanacak gibi görünüyor.

Kavşakta trafik düzenlemesi

Yaya tüneli ve istasyon düzenleme çalışmalarının yanı sıra, trafik akışında da önemli değişiklikler yapıldı. Mithatpaşa Caddesi İnciraltı Kavşağı üzerinde trafik akışı yeniden düzenlendi. Üçkuyular istikametinden gelip Narlıdere'ye gidecek sürücüler için yeni bir kavşak düzenlemesi yapıldı. Benzinlik önünde bulunan taşıt yolu trafiğe kapatılarak, sürücüler kavşağa yönlendirildi ve sağa dönerek Narlıdere istikametine devam etmeleri sağlandı. İnciraltı'ndan gelen sürücüler için de benzer bir düzenleme yapıldı.