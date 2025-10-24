Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nda (RTÜK) başkanlık görevine Mehmet Daniş seçildi. Başkan Vekilliği görevine ise Orhan Karadaş getirildi. Dört dönem başkanlık yapan Ebubekir Şahin’in süresinin sona ermesinin ardından Üst Kurul üyeleri yeni başkanı belirledi.

RTÜK’ün yeni başkanı Mehmet Daniş oldu. Başkan Vekilliğine ise Orhan Karadaş seçildi. Daniş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup, 22., 23. ve 24. Dönemde AK Parti Çanakkale milletvekili olarak TBMM’de görev yaptı. 27 Haziran 2021’den itibaren RTÜK üyeliği yapan Daniş, kurumdaki tecrübeleriyle yeni döneme başladı.

Dört dönem RTÜK Başkanlığı yapan Ebubekir Şahin, bu dönem başkanlığa aday olmadı. Şahin, görev süresi boyunca medya denetiminde aileyi kırmızı çizgi olarak belirlediklerini ve milli-manevi değerleri ön planda tuttuklarını vurguladı. Şahin, “Ülkemizin gençlerini, çocuklarımızı ve ailelerimizi zararlı içeriklerden korumak, medya okuryazarlığını güçlendirmek ve engelli bireylerin medya erişimini artırmak için kararlılıkla çalıştık.” ifadelerini kullandı.

Mehmet Daniş, görevi devraldıktan sonra yaptığı açıklamada, “En önemli görevimiz, Sayın Şahin’den devraldığımız bu bayrağı daha da yukarılara taşımaktır. RTÜK’ü toplumun beklentileri doğrultusunda daha güçlü ve daha etkin bir kurum haline getirmek için özveriyle çalışacağız.” dedi. Daniş’in öncelikleri arasında medya denetiminde etkinliği artırmak ve toplumun güvenini güçlendirmek bulunuyor.