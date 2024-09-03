Operasyonun detayları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ilaç ticaretine yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde, yasaklı ilaçların Fatih'teki bir adreste depolandığı belirlendi.

Yakalanan kaçak ilaçlar

Operasyon sonucunda, kanser, şeker ve böbrek hastalıklarının tedavisinde kullanılan toplam 72 bin 761 kutu kaçak ilaç ele geçirildi. Bu ilaçların piyasa değeri yaklaşık 150 milyon lira olarak tespit edildi.

Gözaltılar ve yasal süreç

Operasyonda, ilaçları tedarik eden ve piyasaya sürecek olan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem başlatıldı.

Sergilenen kaçak ilaçlar

Ele geçirilen kaçak ilaçlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde sergilendi. Olayın detaylarına ilişkin inceleme ve soruşturma devam ediyor.