Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, İstanbul'daki 6.2 büyüklüğündeki depremin uyarı niteliğinde olduğunu belirterek, büyük depremin henüz yaşanmadığını söyledi.

Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Moriwaki, depremin büyük felaketin habercisi olabileceğini belirtti ve tehlikenin henüz geçmediğini söyledi.

İstanbul'daki 6.2 büyüklüğündeki deprem "uyarı niteliğinde"

Ekol TV'ye konuşan Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin bir uyarı niteliğinde olduğunu vurguladı. Moriwaki, "Bu deprem, beklenen büyük Marmara depremi değildi. Tehlike henüz geçmedi" ifadelerini kullandı.

Kuzey Sınır Fayı'na dikkat: Kırılma henüz tamamlanmadı

Moriwaki açıklamasında, fay hattının Çınarcık'a kadar kırıldığını, ancak Kuzey Sınır Fayı üzerinde kırılmanın henüz gerçekleşmediğini belirtti. "Orta Marmara Çukuru için beklemek gerekiyor. 6.2 büyüklüğündeki deprem artçı nitelikteydi. 7'nin üzerinde de bir deprem yaşanabilir" diye konuştu.

"İki ay içinde 7 büyüklüğünde deprem olabilir"

İstanbul'da deprem riskinin devam ettiğini vurgulayan Moriwaki, "Önümüzdeki iki ay içerisinde 7 büyüklüğünde bir depremin olma ihtimali bulunuyor. Bu süreçte tedbirler artırılmalı" dedi.

Yumuşak zeminli ilçeler için özel uyarı

Moriwaki, özellikle Silivri gibi yumuşak zeminli bölgelerde yaşayanların dikkatli olması gerektiğini belirtti. Ayrıca, Büyükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt, Zeytinburnu, Bakırköy ve Fatih ilçelerinde zeminin yumuşak yapısından dolayı riskin yüksek olduğunu söyledi.