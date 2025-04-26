Kawasaki Frontale ile Al Sadd, 27 Nisan 2025'te AFC Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak. Maç saati, yayıncı kanal bilgileri ve detaylar haberimizde.

Kawasaki Frontale ile Al Sadd, 27 Nisan 2025 Pazar günü AFC Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Kawasaki Frontale - Al Sadd maçı, Spor Smart ve Smart Spor HD kanallarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile 19:30’da başlayacak. Yayıncı kanal ve platform bilgileri haberimizin devamında yer alıyor.

Kawasaki Frontale-Al Sadd maçı yayın bilgileri

AFC Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final aşamasında Kawasaki Frontale ile Al Sadd kozlarını paylaşacak. Müsabaka Spor Smart ve Smart Spor HD kanallarından şifreli olarak yayınlanacak.

Spor Smart canlı yayın bilgileri

Spor Smart kanalı, D-Smart platformunda 77 numaralı kanaldan izlenebilmektedir. Yayın, Türksat uydusu ve internet üzerinden erişime açıktır.

Smart Spor HD canlı yayın bilgileri

Smart Spor HD kanalı da D-Smart 77. kanalda hizmet vermektedir. Türksat uydusu ve online platformlar üzerinden şifreli olarak maç yayını gerçekleştirilecektir.

Kawasaki Frontale-Al Sadd maçı ne zaman?

Karşılaşma, 27 Nisan 2025 Pazar günü oynanacak.

Kawasaki Frontale-Al Sadd maçı saat kaçta?

Müsabaka, Türkiye saati ile 19:30'da başlayacak.

Kawasaki Frontale-Al Sadd maçı nerede oynanacak?

Karşılaşmaya Kawasaki şehrindeki Kawasaki Todoroki Stadyumu ev sahipliği yapaca