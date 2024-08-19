Bir kadın, tartıştığı başörtülü bir kadına metro çıkışında saldırarak hakaretler savurdu ve "başörtülü or...u" diyerek küfür etti.

Ümraniye'de saldırı

Olay, Ümraniye ilçesindeki bir metro istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, başörtülü bir kadınla tartışmaya giren saldırgan kadın, metro çıkışında da hızını alamayıp mağdur kadının üzerine yürüdü. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle saldırı engellenirken, saldırgan kadının hakaret ve küfürler savurmaya devam ettiği görüldü.

Yakalandı ve şikayet edildi

Saldırıya uğrayan başörtülü kadın, metro çıkışında polise şikayette bulunarak saldırgan kadının yakalanmasını sağladı. Saldırgan kadının kendisini görüntüleyen diğer başörtülü kadınlara da saldırmaya çalıştığı belirtildi.