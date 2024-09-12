İstanbul'un Fatih ilçesinde üç katlı metruk bina çöktü. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibin sevk edildi.

Çökme anında yoldan geçmekte olan bir kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Boş olduğu tahmin edilen binada ekiplerin çalışması sürüyor. K9 arama kurtarma köpekleri ile enkazda arama yapılıyor.

Bina da yaşanan çökmenin ardından İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada 12.09.2024 Perşembe günü saat 23.10 sıralarında Fatih İlçesi Zeyrek Mahallesi’nde üç katlı metruk bir bina çökmüştür. Olayda, yoldan geçmekte olan bir vatandaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. İlk belirlemelere göre boş olan binanın altında kalan şahıs bulunmamakla birlikte ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam etmektedir" denildi.