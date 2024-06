İstanbul Mesleki Eğitim Merkezleri Büyük Beceri Yarışması’nda şampiyonlar belli oldu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da Hasköy Kultur Sanat ve Gösterı Merkezı’nde düzenlenen İstanbul Mesleki Eğitim Merkezleri Büyük Beceri Yarışması'nda kazananlar büyük bir coşkuyla açıklandı.

Sunuculuğunu Çağlar Can’ın yaptığı yarışmada “Bahçelievler Mustafa Nevzat Pısak Mesleki Eğitim Merkezi” birincilik ödülünü alırken, “Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi” ikinci, “Güngören Mesleki Eğitim Merkezi” üçüncü, “GOP Yüksel Kaya Mesleki Eğitim Merkezi” ise dördüncü oldu

Kazananlar ve Ödüller; Yarışmada birinci olan Bahçelievler Mustafa Nevzat Pısak Mesleki Eğitim Merkezi'ne 30.000 TL, ikinci olan Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne 25.000 TL, üçüncü olan Güngören Mesleki Eğitim Merkezi'ne 15.000 TL ödül verildi. Ayrıca yarışmaya katılan diğer okullara teselli armağanı olarak 1.500 TL hediye edildi

İstanbul Elektrik Teknisyenleri Odası Başkanı Haluk BOZALİ; yarışmanın önemine değinerek, "Bu yarışma, öğrencilerin girişimcilik ve yaratıcı zekâ gibi yeteneklerini pekiştirmeyi ve mesleki eğitimin sektörel alandaki tanınırlığını artırmayı amaçlamaktadır. Her iki yakada on beş okulun iki final yarışması da hem bizler için hem de geleceğin meslektaşlarımız olan öğrencilerimiz için heyecanlı geçti. Yarışmaya katılan tüm okullara teşekkür ediyorum. Geleceğin teknisyenlerinin mesleklerine adım atmalarında yanlarında olmak bizim için büyük bir onur. Mezun olduğunuzda ilk adresiniz İstanbul Elektrik Teknisyenleri Odasıdır, mesleğimizi ileri taşıyacak olan gençlerimizin her zaman yanındayız." dedi.