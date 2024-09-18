Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in 6. hafta hakem atamalarını açıkladı. Cumartesi günü Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbiyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Saat 20.00’de başlayacak derbide Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. Maçın 4. hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.
Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şu şekilde:
20 Eylül Cuma
20.00 Hatayspor - Bodrum FK: Ümit Öztürk
21 Eylül Cumartesi
17.00 Konyaspor - Sivasspor: Yasin Kol
20.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Atilla Karaoğlan
22 Eylül Pazar
17.00 Çaykur Rizespor - Samsunspor: Kadir Sağlam
17.00 Kasımpaşa - Antalyaspor: Burak Pakkan
20.00 Beşiktaş - Eyüpspor: Zorbay Küçük
20.00 Adana Demirspor - Alanyaspor: Emre Kargın
23 Eylül Pazartesi
20.00 Gaziantep FK - Trabzonspor: Volkan Bayarslan
20.00 Göztepe - Kayserispor: Ozan Ergün
BAY: RAMS Başakşehir