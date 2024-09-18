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Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şu şekilde: 20 Eylül Cuma 20.00 Hatayspor - Bodrum FK: Ümit Öztürk 21 Eylül Cumartesi 17.00 Konyaspor - Sivasspor: Yasin Kol 20.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Atilla Karaoğlan 22 Eylül Pazar 17.00 Çaykur Rizespor - Samsunspor: Kadir Sağlam 17.00 Kasımpaşa - Antalyaspor: Burak Pakkan 20.00 Beşiktaş - Eyüpspor: Zorbay Küçük 20.00 Adana Demirspor - Alanyaspor: Emre Kargın 23 Eylül Pazartesi 20.00 Gaziantep FK - Trabzonspor: Volkan Bayarslan 20.00 Göztepe - Kayserispor: Ozan Ergün BAY: RAMS Başakşehir

Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF ), Trendyol Süper Lig ’in 6. hafta hakem atamalarını açıkladı. Cumartesi günü Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbi yi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Saat 20.00’de başlayacak derbide Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. Maçın 4. hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

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