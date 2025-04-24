ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), 6.2 büyüklüğündeki İstanbul depremine dair yayımladığı harita ile İstanbul'un farklı ilçelerindeki sarsıntı şiddetini ortaya koydu. Deprem, özellikle batı ilçelerinde yüksek şiddetle hissedildi. AFAD verilerine göre, artçı sarsıntılar da gün boyu devam etti.

Depremin şiddetinin İstanbul ilçelerine dağılımı

İstanbul'da hissedilen deprem şiddetleri

İstanbul'da deprem, özellikle batı ilçelerinde daha yüksek şiddetle hissedildi. İşte bazı ilçelerdeki hissedilen şiddetler:

Beylikdüzü: 6,1

Esenyurt: 6

Büyükçekmece: 6

Avcılar: 5,9

Silivri: 5,5

Küçükçekmece: 5,2

Çatalca: 5

Başakşehir: 4,9

Bakırköy: 4,9

Esenler: 4,9

Bağcılar: 4,8

Bahçelievler: 4,8

Bu ilçelerde deprem, çok daha güçlü hissedildi. Doğuya doğru gittikçe şiddet azalmaya başladı.

Artçı sarsıntılar devam etti

Depremin merkez üssü Silivri açıkları olarak belirlenirken, sarsıntı İstanbul'un batısındaki ilçelerde daha yüksek şiddetle hissedildi. Gün boyu süren artçı sarsıntılar ise şiddetini giderek azalttı.

USGS ve AFAD verilerine göre şiddet dağılımı

İstanbul'un diğer ilçelerinde ise depremin şiddeti şu şekilde ölçüldü:

Zeytinburnu: 4,7

Arnavutköy: 4,6

Ümraniye: 4,6

Fatih: 4,5

Bayrampaşa: 4,5

Ataşehir: 4,5

Sarıyer: 4,4

Beşiktaş: 4,3

Beyoğlu: 4,3

Kadıköy: 4,3

İstanbul’un merkezi ve daha doğudaki ilçelerinde ise deprem şiddeti 4,0 ile 4,5 arasında değişti.

İstanbul'un en az etkilenen ilçeleri

Bazı ilçeler, daha az etkiyle bu büyük sarsıntıyı atlatırken, şiddet en düşük seviyede oldu:

Şile: 3,8

Kartal: 3,9

Çekmeköy: 4,1

Maltepe: 4,1

Sancaktepe: 4,1

Beykoz: 4,1

Sultanbeyli: 4,1

Bu ilçeler, batıdaki ilçelere göre daha düşük bir sarsıntı yaşadı.