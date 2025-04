Adult Swim'in kült animasyon dizisi Rick and Morty, 8. sezon fragmanıyla geri döndü. 25 Mayıs 2025’te ekranlara dönecek yeni sezonda Rick, Morty, Space Beth ve diğer karakterler yüksek konseptli bilim kurgu maceralara atılacak. Fragmanda dikkat çeken sahneler ve yeni sezonun bölüm isimleri paylaşıldı.

Yeni sezonda neler olacak?

Paskalya Tavşanı ve "The Last Temptation of Jerry"

Yeni sezonun en çok konuşulan bölümlerinden biri The Last Temptation of Jerry olacak gibi görünüyor. Rick ve Morty’nin Space Christians olarak gerçek Paskalya Tavşanı’nı aradığı bu bölümde, Jerry'nin olağanüstü hızla marul yemesi karakterin Paskalya Tavşanı olabileceği teorilerini gündeme getirdi.

Yüksek konseptli bilim kurgu kaosu

Fragman boyunca Rick’ler ve Morty’lerle dolu bir kumarhane, mikrop fobisi olan uzaylılara karşı verilen savaş ve Rick’in “Ölüm Yarışı” arabası dikkat çeken sahneler arasında yer aldı. Evil Morty sonrası Citadel’in durumu ve Galaktik Federasyon’un yeniden tehdit oluşturması da sezonun ana temalarından biri olacak.

Seslendirme kadrosu ve yapım ekibi

sezonda Justin Roiland’ın ayrılmasının ardından, Rick karakteri Ian Cardoni; Morty ise Harry Belden tarafından seslendirilmeye başlamıştı. İkili 8. sezonda da karakterleri seslendirmeye devam edecek.

Showrunner Scott Marder, Rick Prime’ın ölümünün yankılarının uzun süre süreceğini ve dizinin 12 sezonluk bir plan doğrultusunda ilerlediğini belirtti. Marder ayrıca, 10. sezonun ilk taslağının neredeyse tamamlandığını duyurdu.

Rick and Morty 8. sezon bölüm isimleri

Summer of All Fears

Valkyrick

The Rick, The Mort & The Ugly

The Last Temptation of Jerry

Cryo Mort a Ricker

The Curicksous Case of Bethjamin Button

Ricker Than Fiction

Nomortland

Morty Daddy

Hot Rick

NYCC 2024 panelinden notlar

New York Comic Con 2024’teki panelde Spencer Grammer, Summer odaklı bir bölümle karakterin yeni yönlerini göreceğimizi söyledi. Chris Parnell ise Jerry merkezli bir bölüm ve dikkat çekmeyen bir tatil temasının öne çıkacağını belirtti.