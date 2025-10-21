İstanbul’da yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetlerine yönelik geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) hazırladığı rapor doğrultusunda 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin banka hesaplarında toplam 3 milyar 665 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.

Yasa dışı bahis ve sanal kumar gelirlerinin finansal sistem üzerinden aktarılmasını önlemeye yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda MASAK, bazı ödeme kuruluşlarıyla yürüttüğü ortak çalışmada şüpheli hesap hareketlerini inceledi.

Hazırlanan raporda, belirlenen 24 kişinin banka hesaplarında yüksek tutarlı para giriş-çıkışları saptandı. Söz konusu hesaplarda toplam 3 milyar 665 milyon liralık işlem yapıldığı tespit edildi.

Raporda adı geçen kişilere yönelik sabah saatlerinde İstanbul merkezli operasyon düzenlendi. Polis ekiplerinin adreslerde yaptığı aramalarda çok sayıda dijital materyal, nakit para ve banka kartına el konuldu.

Şüphelilerin yasa dışı bahis siteleri üzerinden para transferi sağladıkları değerlendiriliyor.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 24 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. MASAK’ın, ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yeni incelemeler başlattığı, para trafiğinin yurt dışı bağlantılarının da araştırıldığı bildirildi.