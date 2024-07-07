İSTANBUL (AA) - "Svahili Dili Günü" olarak da bilinen "Saba Saba Günü" İstanbul'da düzenlenen etkinlikte kutlandı.

Al Selam Derneğinin ev sahipliğinde Tanzanyalılar Derneğince düzenlenen etkinlikle ilgili AA muhabirine açıklama yapan Tanzanyalılar Derneği Başkanı Bakari Ramazani, "Her yıl 7 Temmuz'da Svahili Dili Günü ya da Saba Saba Günü kutlanıyor." dedi.

Svahili dilinin önemine değinen Ramazani, Doğu ve Güney Afrika'da birçok ülkede bu dilin konuşulduğunu belirterek, "Tanzanya'da bugün milli gün olarak kutlanıyor. 'Saba', Tanzanya'da '7' demek ve 'Saba Saba' da 7 Temmuz'u temsil ediyor." ifadesini kullandı.

Tanzanya'da 7 Temmuz'da farklı etkinlikler yapıldığını ve büyük bir ticari fuarın kurulduğunu anlatan Ramazani, Al Selam Derneği ile bugün düzenlenen programla Svahili dili ve kültürünü tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

- "Bu özel gün, Afrika kültürü ve mirası için büyük bir öneme sahip"

Al Selam Derneği Başkanı Nazan Yalçınkaya da derneklerinin, Svahili Kültür Merkezi olduğunu ve böyle bir programa ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu özel gün, Afrika kültürü ve mirası için büyük bir öneme sahip. Her sene farklı bir tema ile kutlanan, Svahili dilinin zenginliğini ve önemini vurgulayan bu günün bu seneki teması 'Eğitim ve Barış Kültürü'. Tanzanyalılar Derneği ile gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik, Svahili dilinin zenginliğini ve önemini vurgulamanın yanı sıra eğitim ve barış kültürünü desteklemenin de bir vesilesidir."

Etkinlikte, misafirlere sinevizyon gösterimi yapıldı ve Tanzanya mutfağından yemekler ikram edildi.

Tanzanya Büyükelçilik yetkilileri, Türkiye'deki Tanzanya vatandaşları ve Türk misafirlerinin katıldığı etkinlikte, misafirlere "her güzellik bir selamla başlar" cümlesinin olduğu ve Türk motiflerinden oluşan Svahili dilinde "Kanga" olarak da ifade edilen özel kumaşlar hediye edildi.

- Afrika'da yüzlerce yerel dil konuşuluyor

Afrika'da çoğunlukla sömürge döneminden kalma Fransızca ve İngilizce konuşulmasına rağmen yaklaşık 1,3 milyar nüfusa sahip kıtada 2 bine yakın yerel dil kullanılıyor.

En fazla kullanılan yerel diller Aramice, Svahili ve Zulu dilleri.

Svahilice; Tanzanya, Kenya ve Ruanda'nın dışında birçok Doğu ve Güney Afrika ülkesinde kullanılıyor.

Arapçadan etkilenen ve Afrika Birliği (AfB) tarafından "çalışma dili" olarak kabul edilen Svahilice, kıta dışında ABD ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde de konuşuluyor.

Güney Afrika Kalkınma Topluluğu, 30 Ağustos 2019'da Svahiliceyi İngilizce, Portekizce ve Fransızcadan sonra 4'üncü resmi dil olarak kabul etmişti.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü de 7 Temmuz'u "Dünya Svahili Dili Günü" ilan etmişti.