A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Medicana’nın kaptanı Eda Erdem’in isminin verildiği park ve voleybol sahası, Ataşehir’de törenle açıldı. Yağmurlu havaya rağmen yoğun ilgi gören törende Eda Erdem’e, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli ve takım menajeri Pelin Çelik de eşlik etti.

Eda Erdem: "Tarif edilemez bir gurur"

Eda Erdem, törende yaptığı konuşmada 16 yıldır yaşadığı Ataşehir’de adının bir parka verilmesinden dolayı büyük bir gurur duyduğunu dile getirdi. Erdem, "Parklar, gençlerin spor yaparak geleceğe hazırlandığı önemli alanlar. Bu parkın da sporun birleştirici gücünü yansıtmasını diliyorum" dedi.

"Eda, Türk voleyboluna liderlik yapan bir sporcu"

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Eda Erdem’in adını taşıyan parkın açılışından büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Eda, Türk voleyboluna liderlik yapan bir sporcu. Bu gururu bize yaşatan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Onursal Adıgüzel: "Eda’nın mücadeleci ruhu bu parkta yaşayacak"

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ise, Eda Erdem’in Ataşehir için bir ilham kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Bu park, Ataşehirli gençler için bir sembol olacak ve Eda’nın mücadeleci ruhu burada her zaman var olacak" dedi.

A Milli Takım Başantrenörü Daniele Santarelli, Eda Erdem’in rol model bir kaptan olduğunu belirtirken, takım menajeri Pelin Çelik ise Eda’nın genç kızlara ve Türk sporuna örnek teşkil ettiğini söyledi.

Konuşmaların ardından parkın açılış kurdelesi kesildi. Eda Erdem, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile birlikte parkı ve voleybol sahasını gezerek çocuklarla bir araya geldi.