Yunusemre Belediyesi, ileri yaşlarda karşılaşılan zor hastalıklardan biri olan Alzheimer için önemli bir adım atarak özel bir merkez kuruyor. Alzheimer Derneği ile yapılan işbirliği sonucunda açılacak olan merkezin, en geç bir ay içerisinde hizmet vermeye başlaması bekleniyor.

Semih Balaban’ın Seçim Vaatlerinden Biri Daha Gerçekleşiyor

Belediye Başkanı Semih Balaban’ın seçim vaatleri arasında yer alan Alzheimer Merkezi, yoğun çalışmalar sonucunda açılmaya hazırlanıyor. Alzheimer Derneği Başkanı Prof. Dr. Hatice Mavioğlu ve yönetimi ile bir araya gelen Başkan Balaban, merkez için önemli istişarelerde bulundu. Ziyarette Balaban’a, başkan yardımcıları ve ilgili müdürlük yetkilileri eşlik etti.

“Bir Ay İçinde Açacağız”

Başkan Semih Balaban, merkezin bir ay içinde hizmete açılacağını belirterek şu sözleri kaydetti: “Alzheimer, yaşlılıkta karşılaştığımız zor bir hastalık. Ancak toplum olarak bu konunun bilincine varamadık. Seçimlerden önce Manisa’ya bir merkez kazandıracağımızı söylemiştik. Alzheimer Derneği ile birlikte yaptığımız çalışmalar sonucunda, bu merkezi en geç bir ay içinde açacağız. Hemşire, sekreter ve temizlik görevlisi ile hastalarımıza destek vereceğiz.”

Dernek Yönetiminden Teşekkür

Alzheimer Derneği Başkanı Prof. Dr. Hatice Mavioğlu, Yunusemre Belediyesi’nin desteği için Başkan Semih Balaban’a teşekkür ederek, "Sivil toplum örgütleri olarak topluma hizmet etmek için çalışıyoruz. Başkanımızın duyarlılığı sayesinde kısa sürede büyük adımlar attık. En kısa sürede güzel projeler gerçekleştireceğiz," dedi.