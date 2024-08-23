Otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, küçük çocuk bakkaldan alışveriş yaptıktan sonra evine gitmek üzere yola çıktı. Seyir halindeki 34 DTV 705 plakalı otomobilin altında kalan çocuk, kadın sürücü tarafından hemen fark edildi. Sürücü, aracını durdurarak sağlık ekiplerine haber verdi. Çevredeki vatandaşlar da yardım için olay yerine koştu.

İlk müdahalede hayatını kaybetti

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekipleri çocuğa olay yerinde ilk müdahaleyi yaparken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yaşanan olayı anlatan esnafın ifadeler

Kaza anını anlatan esnaf Muhammed Hüseyin, “Küçük çocuk 4 buçuk yaşındaydı. Bakkaldan alışveriş yapıyordu. İki arabanın arasından geçerken, bir araç geldi ve ön tekeri geçti üstünden sonra ikinci teker de geçti. Hanımefendi olayı gördü, hemen arabadan indi ve ambulansı aradı. Polisler ve ambulans geldi. Çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Çocuğun ismini bilmiyorum ama bizim yan tarafta komşumuzdu,” dedi.