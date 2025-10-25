Trendyol Süper Lig’in 10. haftasının açılış maçında Mısırlı.com Fatih Karagümrük ile Zecorner Kayserispor 2-2 berabere kaldı. Dört gole sahne olan mücadelede kazanan çıkmadı.

İlk yarıda Larsson penaltıdan attı

Mücadelenin 14. dakikasında ev sahibi ekip penaltı kazandı. Ceza sahasının sağ çaprazında Atakan Çankaya, Cardoso’nun müdahalesiyle yerde kalınca hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.

16. dakikada topun başına geçen Sam Larsson, meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Onugkha iki golle sahneye çıktı

İkinci yarının 65. dakikasında Zecorner Kayserispor’un golü VAR incelemesiyle iptal edildi. Ancak konuk ekip, 68. dakikada beraberliği yakaladı.

Opoku’nun ortasında Cardoso’nun kafayla indirdiği topu German Onugkha ağlara gönderdi: 1-1.

74. dakikada Mendes’in ortasında bir kez daha sahneye çıkan Onugkha, bu kez kafa vuruşuyla takımını 2-1 öne geçirdi.

Karagümrük pes etmedi

79. dakikada Karagümrük köşe vuruşundan beraberliği yakaladı. Çağtay Kurukalıp’ın kullandığı köşe vuruşunda kaleci Bilal’in hatalı çıkışı sonrası Atakan Çankaya kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 2-2.

Kırmızı kart ve kaçan galibiyet

90. dakikada Kayserispor’dan Laszlo Benes kırmızı kart gördü. Uzatma dakikalarında Furkan Soyalp’in şutunda savunmada Roco, topu çizgiden çıkardı. Karşılaşma 2-2 eşitlikle tamamlandı.

Maç Özeti ve Veriler

Stat: Atatürk Olimpiyat Stadı

Hakem: Yasin Kol

Goller: Larsson (16’ pen.), Atakan Çankaya (79’) / Onugkha (68’, 74’)

Kırmızı kart: Laszlo Benes (90’, Kayserispor)